В поход через пустыню «Олешковские пески» хотят более 300 человек

В пешем походе через единственную в Европе пустыню «Олешковские пески», организованном по случаю 20-летия Независимости Украины, хотят принять участие более 300 человек из 6 областей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор перехода, глава наблюдательного совета Ассоциации предпринимателей Херсонской области «Регион» Борис СИЛЕНКОВ, для участия в акции уже зарегистрировались 16 общественных и политических организаций из Херсонской, Харьковской, Николаевской, Полтавской, Одесской и Винницкой областей. В частности, делегацию Полтавской области возглавляют депутаты местного облсовета.

Всего в списке участников уже более 300 человек - в три раза больше, чем рассчитывали организаторы акции.

«Учитывая тот факт, что это самый сложный переход за все 4 года – 16,5 км по пересеченной местности, до 5 часов пути, мы всем желающим предложили еще раз оценить свои физические возможности. Поэтому, думаю, количество участников перехода сократится и будет около 100-120 человек», – сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Как сообщал УНИАН, четвертый переход через Олешковские пески состоится 28 августа текущего года.

Нынешний маршрут будет самым сложным за всю историю пеших переходов через Олешковские пески: он пройдет через центральную часть пустыни, его длина составит более 15 километров. Выход планируется с окраины Новой Каховки, финишировать участники перехода будут в районе поселка Раденск (Цюрупинский район).

Нынешний переход станет уже четвертым с 2008 года. Организатор акции Б.СИЛЕНКОВ, который за время своего губернаторства в области (2005-2010 гг.) положил начало проведению пеших переходов через Олешковские пески для популяризации туризма в Херсонской области, планирует и в дальнейшем поддерживать эту традицию.

Справка УНИАН. Олешковские пески — песчаный массив (песчаная арена), расположенный в Украине на расстоянии 30 км к востоку от Херсону. Диаметр массива - около 15 км.

В феврале 2010 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом создал на территории Голопристанского, Цюрупинского районов и Новокаховского городского совета Херсонской области национальный природный парк «Олешковские пески».

Олешковские пески являются крупнейшим песчаным массивом и единственной пустыней в Европе.