В Донецке открылся визовый центр Посольства Германии
01:19, 10 августа 2011Общество
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Сообщает пресс-служба горсовета
В Донецке торжественно открылся Визовый центр Посольства Германии в Украине.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В сообщении отмечается, что открыл Визовый центр Посольства Германии в Украине Генеральный консул Германии в Донецке Клаус ЦИЛЛИКЕНС.
Генконсул проинформировал, что теперь оформить визовое заявление можно будет непосредственно в Донецке, не выезжая в Киев. Коме того, по его словам, паспорт заявителя после обработки заявления будет выслан посольством непосредственно по адресу заявителя.
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