В Донецке открылся визовый центр Посольства Германии

В Донецке торжественно открылся Визовый центр Посольства Германии в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что открыл Визовый центр Посольства Германии в Украине Генеральный консул Германии в Донецке Клаус ЦИЛЛИКЕНС.

Генконсул проинформировал, что теперь оформить визовое заявление можно будет непосредственно в Донецке, не выезжая в Киев. Коме того, по его словам, паспорт заявителя после обработки заявления будет выслан посольством непосредственно по адресу заявителя.