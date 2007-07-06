Пока Минюст будет изучать юридическую литературу, ОБСЕ поможет провести выборы

Развитие политических процессов в Украине с точки зрения норм права, а также перспективы последующего развития событий были обсуждены сегодня в ходе встречи Генерального секретаря ОБСЕ Марка Перри де БРИШАМБО с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, в частности, во время встречи отмечалось, что выборы в Верховную Раду, в случае, если они состоятся 30 сентября 2007 года, станут итогом политических договоренностей. Потому, последующее развитие событий будет зависеть не от механизмов, заложенных в действующем законодательстве, а от соблюдения политических договоренностей ключевыми участниками политического процесса.

«Юридическая литература не содержит аналогов тому, что происходит в Украине с апреля текущего года», - отметил министр юстиции Украины в ходе встречи.

М.БРИШАМБО заверил собеседника во всесторонней помощи со стороны ОБСЕ для решения политического кризиса в Украине. В том числе, путём мониторинга парламентских выборов, проведение которых ожидается осенью.

«Украина - полноправный член ОБСЕ, потому мы всегда стоим с вами плечом к плечу, и в хорошие времена, и в плохие», - отметил Генсек ОБСЕ .

М.БРИШАМБО выразил также надежду, что завершение политического кризиса в Украине ознаменует начало нового развития - на правовой основе, с утверждением в стране принципов верховенства права.