Азаров уверен, что арест Тимошенко не повлияет на интеграцию в ЕС

Глава правительства Украины Николай АЗАРОВ уверен, что арест экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не повлияет на интеграцию Украины в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ходе посещения международного этнофестиваля «Жнива-2011», который проходит сегодня в селе Пирогово возле Киева.

«Будущее Украины, прежде всего, в экономике. Будет наша страна богатая и зажиточная - мы в Европу очень быстро и просто придем. Будем ходить побираться по свету, никакой нам Европы не видать. Только от нас самих зависит наше европейское будущее. Ни от каких кликуш, ни от каких советчиков это не зависит», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Не предрекайте никаких трагических последствий», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, обращаясь к журналистам.