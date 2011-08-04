20 тысяч человек пойдут в армию и 5500 - во внутренние войска

В Украине в ходе осенней призывной кампании в октябре - ноябре 2011 года на срочную воинскую службу будет призвано 26,6 тысячи граждан.

Соответствующее постановление от 3 августа №818 обнародовано на Правительственном портале.

В соответствии с документом, 20 тысяч человек будут призваны в Вооруженные силы, 5,5 тыс. - во внутренние войска Министерства внутренних дел, 1,1 тыс. - в Государственную специальную службу транспорта.

Объем расходов на проведение призыва составит 1 млн. 715,7 тыс. грн.

Кроме того, Кабмин поручил Министерству внутренних дел и Министерству инфраструктуры до 1 октября перечислить средства Министерству обороны за перевозку и питание граждан Украины, призванных на срочную воинскую службу во внутренние войска МВД и Государственную специальную службу транспорта, в сумме 894 тыс. 520 грн. и 178 тыс. 904 грн. соответственно.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено обеспечить осуществление мер, связанных с подготовкой и проведением осеннего призыва.