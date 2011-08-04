На Львовщине дизтопливо вытекло в реку: Днестр под угрозой?
Установили заграждение
Во Львовской области вследствие повреждения продуктопровода в реку попало дизтопливо.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 3 августа в 13.10 неподалёку от села Переможное Городоцкого района, на 179-ом километре продуктопровода ГП «ПрикарпатЗападтранс» диаметром 510 мм, в результате разгерметизации произошла утечка дизтоплива за пределы охранной зоны и попадание его в реку Струга.
В 13.45 авария ликвидирована, продуктопровод работает в обычном режиме.
Установлено, что продуктопровод был поврежден преднамеренно, диаметр отверстия - 32 мм
На р.Струга установлены боновые заграждения с целью предотвращения попадания дизтоплива в р.Верещица, которая является притоком р.Днестр.
Берега реки обработаны сорбентом. Водозаборов на реках нет.
На месте происшествия работает бригада ГП «ПрикарпатЗападтранс».
Количество дизтоплива, которое попало в реку, устанавливается. Специалистами СЭС, экологической инспекции усилен контроль за качеством воды в реках.