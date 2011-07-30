Азаров: мы должны прекратить эту позорную практику

Правительство возьмет под контроль строительство водоочистных сооружений в Автономной Республике Крым. Деньги на эти цели будут выделяться ежегодно.

Об этом в ходе рабочей поездки в Крым заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ

«Мы заинтересованы в том, чтобы прекратить практику сливания неочищенных стоков в море. В первую очередь это касается Южного берега Крыма. Поэтому мы в течение каждого года будем выделять средства и постепенно добиться того, чтобы прекратить эту позорную практику», - сказал глава правительства во время посещения новых водоочистных сооружений в АРК.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что водоочистные сооружения в Крыму необходимо строить в сжатые сроки: «Нужно работать быстро, но в то же время грамотно использовать имеющиеся ресурсы».

Как сообщал УНИАН, 30 июля Н.АЗАРОВ находился с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым.

Глава правительства ознакомился с работой коммунального заведения «Городская больница №1 им. Н.И.Пирогова» в Севастополе, где ознакомился с работой отделения эндоваскулярной хирургии и предоставлением высокоспециализированной медицинской помощи.