Тигипко: возможный дефолт в США негативно повлияет на Украину

Возможный дефолт в США негативно повлияет на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Кабинете министров вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Безусловно, это повлияет на весь мир. И, безусловно, это повлияет на Украину. У нас половина валютных резервов в долларах в Национальном банке сформирована, половина внешней торговли в долларах. Мир настолько глобален и настолько зависит от экономики США, что если не будет принято окончательное решение, то это приведет к девальвации доллара, и, безусловно, это повлияет на Украину», - сказал C.ТИГИПКО.

В то же время он выразил надежду, что этот вопрос в США будет решен положительно и ситуация в США не приведет к дефолту.

Как сообщалось, накануне Президент США Барак ОБАМА призвал конгресс начать решительные действия по недопущению технического дефолта, который ожидается в США 2 августа.

Президент США, потребовав от партий в конгрессе немедленно найти компромисс по государственному долгу, обратился и к гражданам, попросив их "дать понять каждому члену конгресса, что американский народ согласен на компромиссный план (который позволяет поднять потолок госдолга до наступления дефолта и начать сокращение гасзатрат)».