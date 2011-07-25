Налоговики раскрыли 14 подпольных производств

На Житомирщине налоговые милиционеры с начала года обнаружили 14 подпольных производств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в Житомирской области, на этих предприятиях преимущественно без каких-либо разрешительных документов хозяева цехов занимались переработкой древесины и камня. Стоимость изъятого оборудования и готовой продукции налоговики оценили в сумму свыше 10 миллионов гривен”.

На территории одного из предприятий поселка Володарск-Волынский обнаружена автозаправочная станция, на которой осуществлялась реализация нефтепродуктов без документов разрешительного характера. После осмотра обнаружено и изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 153 тыс.грн.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, который с материалами проверки направлен в суд.

Также в регионе областные налоговики разоблачили подпольный цех по первичной обработке древесины. Это производство на территории бывших помещений автомобильных гаражей организовал житель Новоград-Волынского района.

В этом году налоговые милиционеры также нейтрализовали два так называемых конвертационных центра. «Центры были в Киеве и обслуживали житомирские предприятия – реальный сектор экономики", - отметили в пресс-службе.