Милиционер насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

В Тернополе милиционер на рулем автомобиля насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей областного управления милиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером. Сегодня утром правоохранительные органы нашли автомобиль марки «Мерседес» в одном из дворов города.

Как выяснилось, за рулем был сотрудник Тернопольского городского отдела милиции, который находился вне службы.

Старший лейтенант милиции уже уволен из органов внутренних дел. Собранные материалы переданы в прокуратуру Тернополя для дальнейшего расследования обстоятельств ДТП.