Милиционер насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
18:33, 24 июля 2011Общество
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"Мерседес" нашли в одном из дворов
В Тернополе милиционер на рулем автомобиля насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП.
Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей областного управления милиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером. Сегодня утром правоохранительные органы нашли автомобиль марки «Мерседес» в одном из дворов города.
Как выяснилось, за рулем был сотрудник Тернопольского городского отдела милиции, который находился вне службы.
Старший лейтенант милиции уже уволен из органов внутренних дел. Собранные материалы переданы в прокуратуру Тернополя для дальнейшего расследования обстоятельств ДТП.
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