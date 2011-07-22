Морякам ЧФ вернут украденные в Севастополе деньги

Российским морякам вернут деньги, украденные мошенниками с их зарплатных карт в Севастополе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря командующего Черноморским флотом.

В ночь на 18 июля в Севастополе злоумышленники сняли со счетов нескольких вкладчиков банка ВТБ значительные суммы. Пострадали военнослужащие Черноморского флота России, которые накануне получили денежные премии.

Сегодня командующий ЧФ вице-адмирал Александр Федотенков провёл рабочую встречу с руководством "ПАО "ВТБ Банк" город Киев", в ходе которой, в том числе, обсуждался этот инцидент.

"Банкиры заверили командование флота, что практически все деньги, похищенные группой мошенников с зарплатных карт черноморцев, банк уже возместил, также идет работа по экстренной замене банковских электронных карточек", - сказал собеседник агентства.

Также руководители украинского филиала банка рассказали командующему о результатах расследования этого ЧП.