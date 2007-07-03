Председатель Днепровской РГА не советует жителям Березняковской расслабляться

Председатель Днепровской райгосадминистрации Киева Александр СОТНИКОВ предупреждает, что отмена Киевсоветом решения о выделении земли на месте сквера на улице Березняковской,12 не будет гарантировать прекращения строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СОТНИКОВ заявил вчера в прямом эфире на телеканале «Citi».

По его словам, после того, как решение о выделении земли на Березняковской будет отменено, застройщик непременно обратится в суд. «И в зависимости от того, как городские власти будут защищать свое решение по этому земельному участку, будет зависеть решение суда», - отметил А.СОТНИКОВ.

Таким образом, убежден он, жильцам прилегающих к конфликтному участку домов еще рано успокаиваться после заверений Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, что решение Киевсовета от 2003 года о застройке сквера будет отменено. «Не следует им сейчас расслабляться», - отметил А.СОТНИКОВ.

Со своей стороны, заверил он, районная администрация, в пределах своих полномочий, будет и в дальнейшем защищать интересы жителей отмеченного микрорайона.

А.СОТНИКОВ опроверг заявления Блока Леонида Черновецкого по поводу того, что он до сих пор не выступил в защиту интересов жителей улицы Березняковской.

«То, что я не вынес на сессию вопрос о непредоставлении разрешения на строительство на этой площадке, является неправдой, потому что был зарегистрирован проект решения по представлению председателя фракции Блока Черновецкого господина АРТЕМЕНКО. Но есть и его отзыв, где он (АРТЕМЕНКО - УНИАН) пишет, что отзываю проект решения о запрете застройки земельного участка по улице Березняковской, 12 в связи с тем, что письмо соответствующего содержания было направлено Киевскому городскому председателю ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Официально это зарегистрировано в аппарате совета. Поэтому это одна из тех неправд, которая распространяется против меня фракцией Блока Черновецкого», - сказал А.СОТНИКОВ.

По его словам, по этому земельному участку районная власть по отмене соответствующего решения Киевсовета обратилась к городской еще в мае этого года. После этого были проведены уже несколько общественных слушаний, на которых было принято одно и то же решение, - о невозможности здесь строительства нового жилого дома. Однако Киевсовет, в компетенцию которого входит отмена соответствующего решения, до сих пор этот вопрос не рассмотрел.

«21 мая жители обратились в районный совет, что несогласные с этим решением городского совета. 22 мая, то есть на следующий день мы обратились к городскому председателю о том, что жители категорически против. И мы попросили, чтобы вынесли на сессию Киевсовета, чтобы этот вопрос был решен как того требуют жители. Уже прошло несколько сессий Киевсовета, но этот вопрос не рассматривался на сессии. Более того, к нам пришло письмо за подписью господина НИКОЛЕНКО – заместителя Киевзема, чтобы были проведены очередные общественные слушания. 25 июня такие общественные слушания были проведены, где жители снова выразили свое мнение, что они против этого строительства», - проинформировал председатель района.

Кроме того, отметил А.СОТНИКОВ, 25 мая райгосадминистрация обратились в Киевсовет с просьбой отменить решение об отводе земли еще по четырем стройплощадкам Днепровского района, где есть такие же противостояния как по скверу на улице Березнякоской. «Ответа на эти вопросы мы до сих пор не получили. И есть представление, подписанное председателями всех фракций нашего района, где мы требуем вынести эти вопросы на ближайшую сессию Киевсовета и отменить соответствующие решения совета», - проинформировал он. Адреса этих участков А.СОТНИКОВ не уточнил.

Как сообщал УНИАН, вчера мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во время своего выезда на конфликтный участок на Березняковской, 12, пообещал, что на ближайшей сессии Киевсовета решение о выделении земли компании «Кроун» для строительства 17-этажного жилого дома на месте существующего сквера будет отменено. Во время визита столичного председателя на месте запланированного строительства было начато сооружение детской площадки, которая была приобретена за собственные средства Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Земельный участок фирме «Кроун» был выделен в 2003 г. Конфликт между застройщиками и местными жителями обострился 1,5 месяца назад. Тогда жителями было организовано круглосуточное дежурство в сквере. В ночь с 27 на 28 июня произошло столкновение между жителями и застройщиками, в результате чего 13 человек из числа местных жителей с тяжелыми травмами были госпитализированы.