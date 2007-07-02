Все водители обязаны отдыхать как в Европе

Правительственный комитет по вопросам развития отраслей экономики на своем заседании поддержал проект закона “О ратификации Конвенции Международной организации труда №153 о длительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном транспорте”, по которой ни одному водителю не разрешается без перерыва управлять транспортным средством более четырех часов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины, главы комитета Андрея КЛЮЕВА.

Также, согласно Конвенции, максимальная общая продолжительность вождения, включая сверхурочную работу, не должна превышать 9 часов в день или 48 часов в неделю. Каждый работающий по найму водитель имеет право на перерыв после непрерывного периода работы продолжительностью 5 часов.

На заседании комитета также был поддержан и проект закона “О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Корея о торговом судоходстве и Протокола относительно Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Корея о торговом судоходстве и соответствующем проекте постановления Кабинета Министров Украины”. Принятие этого законопроекта, подчеркивается в сообщении пресс-службы А.КЛЮЕВА, будет содействовать развитию сотрудничества в отрасли морского транспорта и туризма, налаживанию деловых связей.