Суд запретил летом продавать акции Укртелекома

На торги по продаже акций "Укртелекома" наложен запрет Киевского хозяйственного суда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ЧП «ТРАНСКОМ».

По данным компании «ТРАНСКОМ», 19 июня 2007 г. Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил ходатайство ЧП «ТРАНСКОМ» о принятии мер обеспечения административного иска в деле по иску ЧП «ТРАНСКОМ» к Фонду государственного имущества Украины о признании противоправными действия ФГИУ.

Согласно определению Киевского хозсуда, Фонду госимущества Украины, ОАО «Укртелеком», ОАО «Киевская международная фондовая биржа», ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа», ЗАО «Фондовая биржа «ИННЕКС», а также любым другим юридическим или физическим лицам запрещено совершать какие-либо действия, касающиеся отчуждения пакетов акций ОАО «Укртелеком» на аукционных торгах, назначенных на 21 июня 2007 г., 11 июля 2007 г. и 1 августа 2007 г.

Кроме того, Хозяйственным судом г. Киева запрещено регистратору, который ведет реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Укртелеком» - ООО «ЭНСТИТ ТРАНСФЕР» и любым другим юридическим или физическим лицам вносить изменения в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Укртелеком», связанных с отчуждением ФГИУ акций ОАО «Укртелеком» на торгах 21 июня 2007 г., 11 июля 2007 г. и 1 августа 2007 г.

Как сообщалось, согласно информации бюллетеня о приватизации «Ведомости приватизации», Фонд государственного имущества Украины сообщил о проведении аукционных торгов по продаже трех однопроцентных пакетов акций Открытого акционерного общества «Укртелеком», назначенных на 21 июня 2007 г., 11 июля 2007 г. и 1 августа 2007 г.

Как отметили в компании «ТРАНСКОМ», на основании запрета Хозяйственного суда г. Киева какие-либо действия, направленные на проведение торгов по продаже пакетов акций ОАО «Укртелеком» 21 июня 2007 г., 11 июля 2007 г. и 1 августа 2007 г. будут являться незаконными.

Как сообщал УНИАН, намеченные на 21 июня т.г. аукционные торги по продаже 1% пакета акций ОАО «Укртелеком» были в очередной раз отменены в связи с отсутствием заявок и гарантий на участие в них.

Торги должны были состояться на Украинской межбанковской валютной бирже, стартовая цена пакета составляла 215 млн. 351,8 тыс. грн. Стартовая цена 1 акции - 1,15 грн. (номинальная цена 1 акции - 0.25 грн.).

Назначенные ранее торги уже несколько раз не состоялись из-за отсутствия заявок.

15 июня Фонду госуимущества удалось реализовать 0,07% пакет акций «Укртелекома» на фондовой бирже ПФТС по стартовой цене 15 млн. 525 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» (г. Киев) - один из ведущих украинских операторов связи, монополист на рынке фиксированной связи: на конец 2006 года число абонентов фиксированной телефонной связи компании составляло около 10 млн.

В 2006 году доход от деятельности компании составил почти 7,9 млрд. грн. против 6,6 млрд. грн. в 2005 году. В то же время, чистая прибыль «Укртелекома» составила 513,4 млн. грн. против 519,1 млн. грн. годом ранее.

Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.