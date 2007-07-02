КГГА серьёзно возьмётся за рейдерство
Ну то есть не "за", а "против"
При Киевской городской государственной администрации создана рабочая группа по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно распоряжению КГГА за подписью Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, в состав рабочей группы вошли 9 человек, которые представляют различные управления городской госадминистрации, в частности, юридическое, по вопросам предпринимательства, внутреннего финансового контроля и аудита. Также в состав рабочей группы планируется ввести соответствующих специалистов государственных учреждений и организаций, правоохранительных органов по их согласию.
Возглавил комиссию лично мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Заместителем председателя группы назначен и.о. заместителя председателя КГГА Владимир ГОЛОВАЧ.
Как отмечено в документе, депутатам Киевсовета также будет предложено принимать участие в заседаниях рабочей группы.