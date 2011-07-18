Директора Воронцовского дворца поймали на растрате в особо крупных

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело в отношении директора Крымского Республиканского учреждения «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах.

Как сообщает Отдел общественных связей Главного управления МВД Украины в АР Крым, в январе 2007 года директор музея-заповедника заключил договор с одной из столичных строительных компаний о выполнении ремонтно-реставрационных работ крыши Воронцовского дворца на сумму свыше 500 тыс. грн.

Правоохранительные органы установили, что работы проводились по завышенным ценам, и директор музея необоснованно составил акт принятия выполненных работ.

Музей является собственностью Крыма, финансирование его осуществляется из бюджета автономии. Ущерб от незаконной деятельности должностного лица составил свыше 140 тыс. грн.

Расследование уголовного дела прокуратура поручила Следственному управлению ГУ МВД Украины в АРК, ведется следствие.