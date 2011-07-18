Правоохранители раскрыли "бердичевскую схему"

В Житомирской области возбуждено дело против двух должностных лиц жилищно-коммунального предприятия, которые незаконно получили из государственного бюджета 400 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями УМВД Украины в Житомирской области Юрий КРОШКО.

По его словам, речь «идет о завышении себестоимости услуг за счет внесения высоких процентов админрасходов вопреки нормативным требованиям и незаконном получении из госбюджета значительных сумм субвенций на погашение разницы в платежах».

В частности, должностные лица предприятия вместо надлежащих 5% до 20% завысили в расчете себестоимость жилищно-коммунальных услуг для жителей Бердичевского района за 2008 год. Разница 15% в гривнях составляет несколько сотен тысяч.

Потом документы с завышенными расчетами злоумышленники направили в Житомирскую областную территориальную комиссию по погашению задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса. После этого упомянутое жилищно-коммунальное предприятие Бердичевского района незаконно получило из госбюджета субвенции на сумму около 400 тыс. грн.

Прокуратура Житомирской области возбудила против обоих злоумышленников уголовное дело по ч.1 ст. 222 «Мошенничество с финансовыми ресурсами», ч.2 ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия» и ч. 1 ст. 366 «Служебная подделка» Уголовного кодекса Украины.