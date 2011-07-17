В Киеве создали чрезвычайную комиссию

При Киевской городской государственной администрации создана государственная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия.

Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующее решение принято с целью осуществления оперативного контроля и координации деятельности органов исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций и граждан в вопросах предотвращения и ликвидации возможных эпидемий, вспышек особо опасных инфекционных болезней, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и радиационных поражений жителей города.

Возглавил Комиссию председатель КГГА Александр ПОПОВ. В ее состав также вошли заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, главный государственный санитарный врач города Киева Ярослав ОРТИНСКИЙ, начальник Главного управления здравоохранения Виталий МОХОРЕВ, главный врач Киевского городского «Центра здоровья» Отто СТОЙКА, начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий ПШЕНИЧНЫЙ, председатели райгосадминистраций и другие специалисты.