В реку Сейм попали неочищенные стоки на территории России

Массовый выброс неочищенных сточных вод в реку Сейм, которая протекает по территории России и Украины, зафиксирован в Курской области РФ.

Об этом сообщает Интернет-издание «Черниговский монитор», ссылаясь на собственного корреспондента ГолосUA в Москве.

По данным Росприроднадзора, загрязнение реки произошло в результате аварии на главных очистных сооружениях Курска, расположенных в поселке Ворошнево. В результате произошла гибель активного ила на очистных сооружениях, который используется для биологической очистки вод. Неочищенные сточные воды попали в реку и продолжают туда поступать.

В ходе проведенного мониторинга биологи зафиксировали повышенную дозу концентрации аммиака в воде реки Сейм ниже по течению от места аварии. Токсичных веществ, тяжелых металлов и патогенных микроорганизмов в воде не выявлено. При этом в Сейме зафиксированы случаи гибели рыбы.

Ситуацию на реке Сейм контролирует специально созданный оперативный штаб МЧС, который принял решение уменьшить объемы сброса сточных вод. Причины аварии на данный момент выясняются. Согласно заключению специалистов, для того, чтобы ситуация на реке Сейм стабилизировалась, необходимо вырастить на очистных сооружениях новый слой активного ила. Этот процесс может занять до трех недель.

Река Сейм имеет протяжность 696 километров, ее истоки находятся в Белгородской области России. Сейм протекает также в Курской области России и Сумской и Черниговской областях Украины. На территории Черниговской области впадает в реку Десна.