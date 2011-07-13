Мясу и молоку с Украины запрещен доступ в ТС (список предприятий)

В ходе инспекции, проведенной представителями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) и национальных ветеринарных служб Белоруссии и Казахстана, некоторых предприятий Украины по производству готовой мясной продукции, было выявлено наличие свинины, произведенной китайскими предприятиями, не аттестованными на право поставок в РФ. Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

В Россельхознадзоре добавили, что такая продукция сопровождалась ветеринарными свидетельствами, выписанными Государственным комитетом ветеринарной медицины Украины.

Также сообщается, что всего в результате переговоров представителей национальных ветеринарных органов государств - членов Таможенного союза по итогам инспекции украинских предприятий, заинтересованных в поставках продукции, было решено сохранить право поставок продукции животного происхождения в РФ с трех предприятий: ООО "Техмолпром" (производство молочной продукции), ЗАО "Хмельницкая маслосырбаза" (производство молочной продукции) и ТОВ "Птицефабрика Снятинская Нова" (выращивание гусей, убой птицы, производство готовой продукции), а также включить в реестр предприятий третьих стран, предприятие ООО "ВМП" (убой свиней).

При этом было принято решение обратить внимание ветеринарной службы Украины, что если она в течение одного календарного месяца не предоставит гарантии устранения отмеченных в ходе инспекции недостатков выработанной этими предприятиями продукции, будут введены временные ограничения на ее ввоз на территорию Таможенного союза.

Кроме того, решено ввести временные ограничения на право поставок продукции животного происхождения в государства - члены Таможенного союза до представления в течение одного календарного месяца материалов об устранении отмеченных в ходе инспекции недостатков и гарантий ветеринарной службой Украины о соответствии их ветеринарно-санитарным требованиям и нормам в отношении 6 предприятий - ООО "ПО "Молис" (производство молочной продукции), ООО "Компания "Зевс ЛТД" (убой крупного рогатого скота), ДП "Мясокомбинат "Заря" (убой крупного рогатого скота и свиней), ООО "Белоцерковский молочный комбинат", ПАО "Конотопмясо" (убой крупного рогатого скота, свиней, разделка и хранение говядины и свинины), ООО "Молочный дом".

Решено также считать не прошедшими инспекцию 22 предприятия и ввести временные ограничения на ввоз на территорию Таможенного союза их продукции. В данный список вошли: ООО "Спартак" (убой крупного рогатого скота), Крыжопольский филиал ООО "ИНТЭР ФУД", ООО "Элитекс" (производство готовой мясной продукции), ООО "Комплекс Агромарс" (убой птицы, разделка, переработка, упаковка и хранение мяса птицы), ООО "Производственно-комерческое предприятие "Прилуки-Агропереработка" (убой крупного рогатого скота, свиней). ОАО "Звенигородский сыродельный комбинат", ПАО "Жашковский маслозавод", ЧАО "Литинский молочный завод", ПАО "Ичнянський молочно-консервный комбинат", ПАО "Купянский молочноконсервный комбинат", ООО "Свиженька" (убой крупного рогатого скота и свиней, разделка говядины и свинины), "Мясоперерабатывающий комплекс ЛТД" (убой птицы, разделка, упаковка, хранение мяса птицы).

Также, говорится в сообщении, не могут быть включены в реестр предприятий третьих стран ПАО "Вимм-Билль-Данн Украина" (производство молочной продукции), филиал ПАО "Вимм-Билль-Данн Украина" - "Харьковский молочный комбинат" (производство молочной продукции), ЧАО "АПК-Инвест" (убой свиней, разделка, хранение свинины, производство готовой мясной продукции), ООО "Заготзбут" (убой крупного рогатого скота, свиней, разделка говядины и свинины), ПАО "Переяславский экспериментальный комбинат хлебопродуктов" (убой свиней, разделка свинины), ООО "Тавр Плюс" (убой свиней, разделка, хранение свинины, производство готовой мясной продукции), ЧАО "Дружба народов Нова" (убой птицы, разделка мяса птицы), ООО "Литинский мясокомбинат" (убой крупного рогатого скота), ООО "Заготсервис" (убой крупного рогатого скота, производство говядины) и ООО "Эрмий" (убой крупного рогатого скота, хранение говядины).