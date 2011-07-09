Порошенко в проекты к Евро-2012 свои пенсионные деньги не вкладывал бы

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что пенсионные фонды после введения накопительной системы должны вкладывать средства в строительство платных дорог и землю.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы Шустер Live на Первом национальном.

По словам П.ПОРОШЕНКО, он не вкладывал бы средства в строительство проекта "Воздушный экспресс" и в проекты к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

"Имеет ли на сегодняшний день власть и государство право, чтобы ей доверили эти деньги? Вложу ли я сегодня свои пенсионные деньги в строительство железной дороги Киев-Борисполь - абсолютно бездумного проекта, который не имеет никакого экономического смысла", - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что такие проекты должны реализовываться за счет средств частных инвесторов.

"Вкладу ли я свои пенсионные деньги, за которые я буду жить через десять или двадцать лет, в строительство ледового стадиона во Львове к Олимпиаде или объекты Евро-2012? Нет. Я вкладу их в платную дорогу. Потому что я знаю, что каждый день из этой платной дороги будут идти деньги на обеспечение пенсий. Вкладу в то, чтобы пенсионные фонды имели были возможность покупать украинскую землю", - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.