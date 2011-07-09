Предприниматель организовал азартные игры в кафе

В Тернопольской области предпринимателю из Борщевского района, который организовал азартные игры, суд присудил уплатить штраф 7,5 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в юридическом отделе Государственной налоговой администрации в Тернопольской области, предприниматель предоставлял услуги в сфере игорного бизнеса в помещении одного из заведений общественного питания.

Во время проверки налоговики выявили там 9 игровых автоматов, которые были подключены к электросети. Также был зафиксирован факт проведения игры, в результате которой получено подтверждение на выигрыш 80 грн. Во время проведения еще одной контрольной игры работники налоговой милиции получили объяснение от одного из игроков, который рассказал, что им была внесена денежная ставка в размере 50 грн. в игровой автомат, проведена игра, однако средства были проиграны.

После того, как эти факты были зафиксированы, в соответствии с законом Украины от 15.05.09 №1334-IV «О запрещении игорного бизнеса в Украине» тернопольские налоговики обратилась в суд с административным иском о применении и взыскании с субъекта предпринимательской деятельности - физического лица 8 тыс. минимальных заработных плат с конфискацией игрового оборудования и прибыли от игры в интересах Государственного бюджета Украины.

По данным областной ГНА, постановлением Тернопольского окружного административного суда административный иск удовлетворен полностью. За нарушение требований действующего законодательства предприниматель должен перечислить в Государственный бюджет Украины более 7,5 млн. грн.