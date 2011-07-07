Фруктовница с аукциона Christie's не прошла украинскую таможню

Попытка незаконного ввоза на таможенную территорию Украины антикварных ценностей зафиксирована работниками отдела таможенного оформления Киевской областной таможни в пункте пропуска «Борисполь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, к таможенному оформлению нашей соотечественницей были поданы грузовая таможенная декларация и соответствующие товаросопроводительные документы. Согласно информации, указанной в представленных документах, грузоотправителем выступал гражданин, который постоянно проживает в США. Во время проверки груза, заявленного по грузовой таможенной декларации, в которой проставлена личная подпись декларанта, в картонной коробке внутри фанерного ящика, рядом с задекларированными предметами, таможенниками была выявлена серебряная ваза для фруктов диаметром около 30 см и весом более 1 кг, а также деревянная резная подставку под нее, сведения о наличии которых отсутствовали в грузовой таможенной декларации.

Таким образом, гражданкой не было заявлено по установленной форме о наличии предметов, перемещаемых через таможенную границу Украины и подлежащих обязательному декларированию.

По данному фактом составлен протокол о нарушении таможенных правил (недекларирование). Ваза и подставка под нее, изготовленные в Японии, предварительно – в эпоху Тайсё, лот аукциона «Christie`s» 2009 года, отправлены на экспертизу, которая установит, является ли она культурной и исторической ценностью, а также ее стоимость.