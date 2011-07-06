Украина - четвертая в десятке худших мировых экономик

Журнал "Forbes" опубликовал рейтинг 10 худших экономик мира, где Украина заняла четвертое место, пропустив вперед Мадагаскар, Армению и Гвинею, сообщает BBC.

Украину "Forbes" называет страной с "перспективным фермерством и значительными запасами минеральных ресурсов" и отмечает, что она способна стать ведущей европейской экономикой.

Зато, пишет издание, по показателям ВВП на душу населения Украина уступает "даже таким странам, как Сербия и Болгария". Государственный департамент США объясняет это сложной системой регулирования, слабым управлением, неисполнением решений суда и коррупцией.

О неудовлетворительной экономической ситуации в стране говорят и другие международные организации. Так, по подсчетам ООН, за чертой бедности сейчас живут четверо из 5 украинцев. При этом за последний год украинцы обеднели на 10%. Украина занимает 83-е место в рейтинге развития общества ООН, потеряв 7 позиций всего за год.

В рейтинге же экономической свободы, который составляет Всемирный банк, Украина занимает 163-ю позицию - между Казахстаном и Гондурасом. Тогда как средняя зарплата в Украине составляет от 2 до 2,5 тысяч гривен, украинские миллиардеры все чаще фигурируют не только в украинских, но и в солидных мировых рейтингах богачей. Некоторые эксперты предполагают, что ухудшение экономической ситуации и дальнейшее расслоение населения могут привести к росту в Украине протестных настроений.

После Украины пятое место в рейтинге занимает Ямайка, за ней следом идут Венесуэла, Кыргызстан, Свазиленд, Никарагуа и Иран.