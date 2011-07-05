Завтра под Киевом сплетут самый большой купальский венок

Завтра, 6 июля, в селе Процив Бориспольского района Киевской области под патронатом председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА в 18.00 начнется театрализованный праздник Ивана Купала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, гости действа смогут принять участие в создании самого большого в Украине купальского венка, спортивных соревнованиях, конкурсах и викторинах, попробовать кулеш, блины и карпатский бануш.

Организаторы приглашают на народные гулянья, купальские обрядовые действа, а также посетить городок мастеров традиционных ремесел, концерт лучших фольклорных коллективов области.