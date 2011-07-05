Сегодня суд за художественные мастерские на Андреевском спуске

5 июля, в 11.00 в Хозяйственном суде г. Киева, ул. Б.Хмельницкого, 44-в, состоится заседание по делу о незаконной приватизации творческих мастерских Национального союза художников Украины на ул. Андреевский спуск, д. 18, лит. А, Б, В.

Об этом сообщил УНИАН глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

Он рассказал, что Национальный союз художников Украины с 1982 года арендовал помещение творческих мастерских по адресу ул. Андреевский спуск, д. 18, лит. А, Б, В. В начале 2008 года Коммунальное предприятие «Аренда» Подольской районной в г. Киеве государственной администрации перестало принимать арендные платежи за вышеупомянутые творческие мастерские. Как выяснилось, творческие мастерские находятся в частной собственности и больше не принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины Подольского р-на. По словам А.БРИГИНЦА, на основании решения Подольского райсовета от 1 марта 2007 года № 134 без ведома арендатора - НСХУ - помещение было приватизировано ООО «Авиантбуд».

По словам А.БРИГИНЦА, «в Киеве стремительно сокращается культурно-исторический ареал. Даже Андреевский спуск из художественной пешеходной улицы постепенно превращается в торгово-офисную трассу. Одним из шагов к уничтожению культурного духа спуска является очередная попытка выселить оттуда художников. К сожалению, ни у меня, ни у художников, ни у киевлян нет доверия ни к власти, которая позволяет такие выселения, ни к судам, которые штампуют преимущественно заказные решения»..

Депутат призвал небезразличных киевлян и журналистов прийти на заседание суда и поддержать художников.

«Если власть действительно хочет, чтобы Киев был культурным и туристическим центром, она должна предпринять максимум усилий для сохранения этих и немногих других мастерских, которые еще остались», - отметил А.БРИГИНЕЦ.