В Ровенской области почтили память погибших на «Казацком редуте»

В рамках 360-летия Битвы под Берестечком в Дубенском районе Ровенской области, на так называемом «Казацком редуте», почтили память погибших казаков-богуновцев, которые прикрывали войска Богдана Хмельницкого, отступавшие после поражения в битве.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась на месте гибели нескольких сотен украинских казаков под руководством полковника Ивана Богуна, которые остались здесь как смертники, чтобы вступить в неравный бой.

По данным историков, в 1652 году между селами Плоска и Семидубы состоялся ожесточенный бой казаков с польским войском. Согласно правилам казацкого военного искусства, казаки заняли оборону, расставив возы в круг и сделав земляную насыпь. Это помогло им существенно задержать продвижение польского войска. По преданию, ни один из богуновцев не сдался в плен полякам.

После боя местные жители похоронили погибших: насыпали высокую могилу, посадили деревья, кусты калины. До нашего времени сохранились четыре каменных креста «по могилам» (так называли это место жители окружающих сел) и еще несколько возле сел Дытыничи, Переросля, в 2-3 километрах от места битвы.

Панихиду по погибшим казакам отслужил митрополит Ровенский и Острожский Украинской православной церкви Киевского патриархата ЕВСЕВИЙ, после этого собравшиеся возложили венки к памятному кресту и провели митинг, в котором приняли участие активисты Народного Руха Украины, ВО «Свобода», других партийных и общественных организаций, представители местной власти и общественности.