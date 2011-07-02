В Харькове подожгли депутата горсовета в его автомобиле

В Харькове неизвестные подорвали автомобиль депутата городского совета.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, инцидент произошел в пятницу около 17.00 в центре города на перекрестке проспектов Правды и Ленина.

По ее словам, неизвестные разбили заднее стекло джипа Subaru Tribeca и вбросили бутылку с зажигательной смесью. Депутат городского совета Анатолий РОДЗИНСКИЙ (фракция «Сильная Украина»), который находился на заднем сидении, и водитель получили ожоги и были направлены в больницу скорой и неотложной помощи. Сейчас оба находятся в реанимации.

Следственным отделом Харьковской городской милиции возбуждено уголовное дело по ст. 15 (ч. 2) и ст. 115 (ч. 2) Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Оперативно-следственные действия продолжаются, отрабатываются все версии, сообщила Л.ВОЛКОВА.