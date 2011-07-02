Нафтогаз продасть Ощадбанку ОВДП на 3 мільярди

НАК «Нафтогаз України» має намір продати ПАТ «Державний ощадний банк України» облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 2,97 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням про оголошення відповідного тендеру за процедурою закупівлі у одного учасника, «Нафтогаз України» має намір продати 2 970 000 облігацій (номінал — 1 тис. грн.): лот 1 — ОВДП з кодом UA 4000092167, лот 2 — ОВДП з кодом UA4000092134, лот 3 - ОВДП з кодом UA4000092142.

Запропонована ціна зворотного викупу «Нафтогазом України» облігацій становить: лот 1 - 1 млрд. 543,16 млн. грн. (без ПДВ), лот 2 — 523,04 млн. грн. (без ПДВ) лот 3 — 1 млрд. 022,07 млн. грн. (без ПДВ).

Відповідний договір підписано 25 червня.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні він входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 68,081 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 45,037 млрд. грн., зобов`язання - 51,243 млрд. грн., статутний капітал - 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,838 млрд. грн.