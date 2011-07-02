Нафтогаз продасть Ощадбанку ОВДП на 3 мільярди

03:16, 02 июля 2011
Общество
1674

Портал "Держзакупівлі" оперує цифрами

НАК «Нафтогаз України» має намір продати ПАТ «Державний ощадний банк України» облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 2,97 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням про оголошення відповідного тендеру за процедурою закупівлі у одного учасника, «Нафтогаз України» має намір продати 2 970 000 облігацій (номінал — 1 тис. грн.): лот 1 — ОВДП з кодом UA 4000092167, лот 2 — ОВДП з кодом UA4000092134, лот 3 - ОВДП з кодом UA4000092142.

Запропонована ціна зворотного викупу «Нафтогазом України» облігацій становить: лот 1 - 1 млрд. 543,16 млн. грн. (без ПДВ), лот 2 — 523,04 млн. грн. (без ПДВ) лот 3 — 1 млрд. 022,07 млн. грн. (без ПДВ).

Відповідний договір підписано 25 червня.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні він входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 68,081 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 45,037 млрд. грн., зобов`язання - 51,243 млрд. грн., статутний капітал - 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,838 млрд. грн.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter