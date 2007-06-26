Отец избил до смерти свою двухмесячную дочь

Прокуратура Харьковской области закончила расследование и передала в суд дело по факту преднамеренного убийства младенца в Великобурлуцком районе.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший следователь отдела прокуратуры Харьковской области Вячеслав СЛОСТИН, в апреле в центральную районную больницу автомобилем скорой медицинской помощи из одного из населенных пунктов со следами побоев была доставлена девочка в возрасте два с половиной месяца. От полученных телесных повреждений на следующий день ребенок умер.

Как выяснили правоохранители, преступление совершил 28-летний отец девочки, который нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, отец избил ребенка палкой за то, что он плакал. В это время мать ушла за молоком.

Действия виновного квалифицированы органом следствия как преднамеренное убийство малолетнего ребенка по хулиганским мотивам, с особой жестокостью. Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом Украины предусмотрено в этом случае наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, отметил старший следователь.