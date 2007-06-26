Утвержден новый глава Всемирного банка (фото)

Совет директоров Всемирного банка официально одобрил кандидатуру американца Роберта Зеллика на пост президента этой организации.

Кандидатуру Зеллика выдвинул президент США Джордж Буш 30 мая, передает Би-би-си. Других кандидатов не было: Всемирный банк по традиции возглавляет американец.

Зеллик, бывший в прошлом замгоссекретаря США и представителем страны по торговым переговорам, приступит к работе с воскресенья 1 июля. Днем ранее окончательно уйдет Пол Вулфовиц, который был вынужден подать в отставку из-за скандала, связанного с повышением его подруги.

По поводу своего избрания Зеллик заявил, что ему "не терпится познакомиться с людьми, которые проводят программу преодоления бедности во всех регионах, уделяя особое внимание Африке".

"Зеллик идет на президентский пост с сильными лидерскими и менеджерскими качествами, проверенным опытом работы в международной сфере и необходимым стремлением поднять уровень доверия к банку и его эффективности", - говорится в заявлении исполнительных директоров.

Роберт Зеллик - опытный дипломат: полтора года был заместителем госсекретаря США и ушел с этой должности год назад. Кондолиза Райс даже называла его как-то своим "вторым я".

В качестве торгового представителя США он налаживал переговоры в рамках Всемирной торговой организации. Когда эти переговоры застопорились во время встречи в Мехико в 2003 году, Зеллик не постеснялся резко обвинить развивающиеся страны в неуступчивости.

Зеллик вел непростые переговоры с Пекином, когда Китай вступал в ВТО. У него солидный опыт работы в правительственных учреждениях - он трудился в администрации Буша с 2001 года, до этого - в администрации президента Рейгана.

Банковская деятельность тоже не осталась неохваченной - в последнее время он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs.

Неудовольствие многих развивающихся стран может вызывать и решимость Зеллика бороться с коррупцией - такая позиция обеспечила его предшественнику Вулфовицу немало врагов.

Зеллик достаточно резкий человек; говорят, с ним нелегко работать. Но, с другой стороны, у него есть опыт деятельности в международной сфере и огромные связи.

Всемирному банку необходимо позаботиться о своей пошатнувшейся репутации. И Роберту Зеллику потребуется весь его опыт в области дипломатии, чтобы преодолеть последствия скандала, тянувшегося два месяца.