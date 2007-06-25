Ющенко советует Януковичу равняться на ”Криворожсталь”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечить прозрачность и открытость проведения приватизации в Украине.

Об этом говорится в письме Президента, адресованном премьер-министру, копией которого располагает агентство УНИАН.

Как отмечается в письме, непрозрачные и неконкурентные условия приватизации могут нанести значительные убытки государству, негативно отразиться на международном имидже Украины, привести к потере доверия международных инвесторов.

В качестве примера утверждения практики «кулуарной приватизации» Президент приводит продажу пакетов акций ОАО «Лугансктепловоз» и ОАО «Комсомольское рудоуправление».

«Такое состояние дел вызывает особую озабоченность накануне приватизации наиболее привлекательных государственных объектов - ОАО «Укртелеком» и ОАО «Одесский припортовый завод», - отмечается в письме В.ЮЩЕНКО.

Президент настаивает, что при приватизации «Укртелекома» необходимо изъять спецсвязь, а при продаже «Одесского припортового завода» (ОПЗ) - комплекс по перегрузке аммиака. В.ЮЩЕНКО также считает необходимым провести конкурс по продаже контрольного пакета «Укртелекома» перед продажей мелких пакетов.

По мнению Президента, должны быть разработаны «дорожные карты» приватизации данных объектов, а условия и порядок их приватизации следует утверждать решением Кабинета министров. Необходимо также отказаться от установления условий по ограничению участия в конкурсе иностранных ведущих транснациональных компаний, а весь процесс приватизации обществ должен быть открытым и прозрачным, в том числе и сам конкурс (наподобие продажи акций ОАО «Криворожсталь), отмечается в письме.

Данное письмо было направлено премьер-министру в начале июня.