Суд признал недействительным договор купли-продажи «Лугансктепловоза»

Хозяйственный суд г. Киева частично удовлетворил иск ОАО «Днепровагонмаш», признав недействительным договор купли-продажи 76% акций ОАО “ХК «Лугансктепловоз» и обязав покупателя - ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) - вернуть акции Фонду государственного имущества.

Об этом УНИАН сообщил представитель ОАО «Днепровагонмаш» Максим ЮХИМЕНКО, принимающий участие в этом судебном процессе.

По его информации, суд также признал недействительными решения ФГИУ относительно недопуска к конкурсу «Днепровагонмаша», о признании победителем конкурса ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», а также приказ Фонда от 22 марта 2007 года о возобновлении конкурса.

По словам М.ЮХИМЕНКО, данное решение было вынесено судом сегодня, 25 июня. Иск ОАО «Днепровагонмаш» был направлен в суд 29 марта этого года.

Справка УНИАН. 23 марта ФГИУ провел конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” с открытым предложением цены по принципу аукциона. По итогам конкурса победителем было признано ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), которое предложило за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.

На участие в конкурсе подали заявки четыре компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (Россия, Московская область); АО "Днепровагонмаш" (г. Днепродзержинск); ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (г. Марганец, Днепропетровская область); ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия, г. Брянск, правопреемник ЗАО "Производственная компания "Брянский машиностроительный завод").

Однако к конкурсу были допущены только две аффилированные между собой компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".

По информации представителей МГОКа, они были готовы предложить за 76% госпакет акций ОАО «Лугансктепловоз» не менее 400 млн. грн.