На среду синоптики опять обещают дожди

Завтра в Украине опять будут идти дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 29 июня будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, на западе и востоке умеренные, днем кратковременные дожди, местами с грозами, в Карпатах в отдельных районах сильные дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части и на высокогорье Карпат местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем 18-23°, в Крыму, Приазовье и в восточных областях до 26°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие, днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 20°.

28 июня температура воды в Черном море 20-22°, в районе Одессы и на юге Крыма 9-14°; в Азовском море 19-24°, в Днепре возле Киева 20°.