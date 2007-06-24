Из-за непогоды 51 населенный пункт Украины остался без света

Сегодня ночью в результате сильного дождя, шквалистых порывов ветра и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 8 областях Украины был обесточен 51 населенный пункт.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Кировоградской области обесточено – 13 н.п., в Одесской – 8, в Донецкой – 8, Луганской – 7, Николаевской – 6, Волынской – 4, Днепропетровской – 3, Львовской – 2.

На месте работают аварийные бригады облэнерго.