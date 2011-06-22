Историки: не стоит осуждать тех, кто поддался нацистской пропаганде

Сегодня в Национальном музее-мемориале памяти жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» во Львове открыта документальная фотовыставка "Трещина через всю жизнь".

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, директор музея Руслан ЗАБИЛЫЙ во время открытия выставки сказал, что она “построена на свидетельствах десяти украинок и освещает тему принудительного труда в Третьем рейхе”.

При этом он отметил, что экспозиция вызвала “большую заинтересованность посетителей музея, которые поделились своими воспоминаниями как о пребывании на принудительных работах в Германии, так и в следственных камерах "Тюрьмы на Лонцкого”.

Историк Центра исследований освободительного движения Марта ГАВРИШКО напомнила, что 7 ноября 1941 года была принята первая директива Германа Геринга, которая положила начало вывозу рабочих на территорию Германии из оккупированных территорий для выполнения 4-летнего экономического плана оккупации восточных территорий. В соответствии с этим планом предусматривалось направить на работы в Третий рейх больше миллиона рабочих, а в целом было отправлено около 5 млн., из них 2,4 млн. - украинцы.

М.ГАВРИШКО отметила, что "Геринг говорил, что немецкие квалифицированные рабочие должны производить оружие для Третьего рейха, а славянские рабы-недолюди должны работать лопатой, добывая камни”. “В конечном итоге, 60% остарбайтеров работали в сельском хозяйстве. Остальные - в разных отраслях промышленности", - рассказала она.

Историки отметили, что не стоит осуждать людей, которые, пережив принудительную коллективизацию и Голодомор, поддались на призывы пропагандистских нацистских листовок, в которых были привлекательные обещания оплаты труда и обеспечения едой, и поехали в Германию во время первой волны депортации, с сентября 1941 года по февраль 42-го. "Основная причина того, что люди поверили в то время немецкой агитации, - нестерпимые условия жизни и репрессии советской власти", - подчеркнула М.ГАВРИШКО. По ее словам, в 1942-1943 годах остарбайтеров вывозили на чужбину уже силой, но и с возвращением в их судьбах мало что изменилось: за пребывание в Германии советская власть заклеймила их недоверием, не позволив поселиться на их малой родине и заставив не менее тяжело трудиться.

Выставку будут экспонировать до 30 июля 2011 года. Экспозиционный партнер выставки - Благотворительный фонд "Украина 3000".