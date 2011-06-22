В Донецкой области стало намного больше миллионеров

В Донецкой области, согласно предварительным результатам кампании по декларированию доходов, полученных гражданами в 2010 году, количество официальных миллионеров выросло до 164 человек, тогда как год назад их насчитывалось 105.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Донецкой области.

Согласно сообщению, среди указанных граждан 98 человек являются жителями Донецка, 46 - Мариуполя, 7 - Ясиноватой, 6 - Краматорска, по 2 - Горловки и Константиновки, по одному - Дзержинска, Макеевки и Славянска.

При этом 120 человек задекларировали доход от 1 млн. грн. до 5 млн. грн. и 44 – свыше 5 млн. грн. Граждане задекларировали доходы свыше 1 млн. грн. от получения инвестиционной прибыли, уточнили в пресс-службе.

По словам председателя ГНА в Донецкой области Игоря УСИКА, «сегодня продолжается обработка отчетности, но мы уже видим, что число миллионеров по сравнению с предыдущим периодом в регионе увеличилось, и это является следствием экономического развития, которое наблюдается в целом по стране».