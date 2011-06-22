Украина будет настаивать на беспошлинном ввозе сахара в Россию

Украина будет настаивать на получении квот на беспошлинный ввоз сахара в Российскую Федерацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Мы будем на всех уровнях, на правительственных встречах, на встречах министров, настаивать, чтобы квота на беспошлинный ввоз сахара на территорию Российской Федерации нам все-таки была предоставлена», - сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, он до сих пор не понимает, почему Россия исключила из зоны свободной торговли сахар, ведь для этого нет никаких оснований.

«Мы видим, что Россия импортирует большое количество сахара, мы знаем четко, что у нас есть зона свободной торговли, никаких злоупотреблений или реэкспорта сахара не происходило. Введение такой пошлины нет имеет оснований», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

В пресс-службе Минагропрода напомнили, что сегодня на весь сахар, который ввозится в Россию, установлена ввозная пошлина в размере 330 долларов с тонны.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия в ходе переговоров в Москве не договорились об отмене таможенной пошлины на импорт украинского сахара.

Напомним, Украина с июня 2010 года обсуждает вопрос о беспошлинной поставке в Россию сахара. Вначале речь шла о квоте на 2011 год в объеме 300 тыс. тонн, а в сентябре возможный объем квотирования сократился до 100 тыс. тонн.