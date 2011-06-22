Сколько товара без пошлины пропускать через границу?

Гостаможслужба против увеличения суммы товаров, ввозимых в Украину Киев. 21 июня. УНИАН. Государственная таможенная служба Украины выступает против увеличения суммы товаров, ввозимых в Украину беспошлинно, с 200 евро до 2000 евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК, комментируя предлагаемую в Таможенном кодексе норму о беспошлинном ввозе гражданами Украины товаров на сумму до 2 тыс. евро.

По мнению И.КАЛЕТНИКА, увеличение стоимости товаров, не облагаемых пошлиной при ввозе в Украину, может привести к существенному сокращению поступлений от таможенных сборов в госбюджет.

«Нам необходимо очень внимательно просчитать угрозы, которые возникнут в случае принятия этой нормы. Мы можем себе представить, что будут организовываться группы граждан, к примеру, 5 человек в одном микроавтобусе смогут беспошлинно переместить через границу товара на сумму в 10 тыс. евро», - отметил глава Гостаможслужбы и добавил: «Мы посчитали, что снижение поступлений в бюджет может составить около 3 млрд. грн. в год».

И.КАЛЕТНИК убежден, что 200 евро - достаточная сумма для ограничения объема товаров, ввозимых в Украину беспошлинно.

В свою очередь, глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК считает, что вопрос увеличения суммы стоимости товаров, не облагаемых таможенными пошлинами, является спорным. «То, что 200 евро - это слишком мало, не вызывает сомнений, но, на сколько эту сумму следует увеличивать, - можно обсуждать», - отметил он.

По мнению народного депутата Сергея ТЕРЕХИНА, сумма в 2000 евро необоснованно завышена. Он считает, что такая высокая сумма позволит ввозить в Украину огромное количество товаров беспошлинно, что негативно отразится на экономике страны.

Как сообщал УНИАН, 17 мая этого года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс. Среди изменений есть норма, которая предусматривает, что товары, суммарная стоимость которых не превышает 2000 евро и которые перемещаются гражданами Украины через границу Украины в ручной клади или в сопровождаемом багаже не более одного раза в 10 дней, освобождаются от налогообложения.