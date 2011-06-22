Литвин: чтение Библии должно стать повседневностью

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что сегодня мир возвращается к противостоянию, к формированию новых центров влияния.

Об этом он сказал во время торжественной церемонии открытия Дома Библии в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, завершился предсказуемый, прогнозируемый мирный этап человечества в послевоенный период, и в то же время происходит возвращение к другой истории – возвращение к противостоянию, к формированию новых центров влияния, к попытке подчинить себе страны и государства, которые рассматриваются как подмандатные территории.

«Закончился предсказуемый, прогнозируемый и более-менее стабильный мирный этап человечества в послевоенный период”, - сказал В.ЛИТВИН. Он пояснил это тем, что обостряется и будет обостряться борьба за энергоносители, борьба за продовольствие. В этих обстоятельствах, считает В.ЛИТВИН, «лишь ум, лишь вера, лишь соблюдение Божьих заповедей позволят людям преодолеть этот критический рубеж».

В связи с тем, что 20-летие Украинского Библейского общества совпало во времени с 22 июня - днем начала Великой Отечественной войны, председатель ВР отметил: «Мы должны говорить о главном - как не допустить подобного, о человеке, о том, как он жил и как он выжил, о том, что именно тогда люди обратились к церкви, за счет чего пытались обрести взлелеянную в мечтах Победу». Он посоветовал «горячим головам» перед тем, как принимать важные решения или выкрикивать лозунги, почитать несколько страниц из Библии и успокоиться».

В.ЛИТВИН сказал, что Дом Библии нужно создать на Печерских холмах, во всяком случае, в треугольнике - Верховная Рада Украины, Кабинет министров, Администрация Президента. Он отметил, что «чтение Библии должно стать повседневностью”. Законодатели должны понимать свое высокое назначение не только в часы сложных решений, но и постоянно», - сказал председатель ВР.

В сообщении пресс-службы ВР отмечается, что сегодня Украинское Библейское общество презентовало новый, Четвертый полный украинский перевод Библии с древнегреческого языка (Септуагинты). Перевод осуществлен лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко архимандритом Рафаилом ТУРКОНЯКОМ под редакцией известных языковедов и филологов Национальной академии наук и ведущих университетов Украины. В.ЛИТВИН назвал «Божьим промыслом» презентацию Библии и открытие Дома Библии именно в эти дни, «которые подчеркивают правоту ученых о конце истории и возвращении к истории».

Председатель Верховной Рады Украины сообщил, что осенью, в день проведения торжественного заседания по случаю 20-летия независимости Украины, в кулуарах парламента состоится выставка Библий и других работ религиозного содержания. «Должно, наконец, состояться понимание как конфессий, так и политиков, - сказал он. - Власть не любили, власть боялись и презирали, но мы никогда не достигнем высоко уровня человеческого развития, если у нас хотя бы на минимальном уровне не будет установлено доверие между властью и обществом».

В.ЛИТВИН считает, что главная ответственность за это лежит на плечах власти. Вместе с тем, он выразил убеждение, что политики и общество должны продемонстрировать общую заинтересованность в том, чтобы Украина была таким государством, которое будут уважать в первую очередь ее граждане, тогда ее будет уважать весь мир.

*** Украинское Библейское общество – межконфессиональная христианская организация, основанная 1991 году. Ее цель - перевод, печатание и распространение Библии и библейской литературы на украинском языке и языках нацменьшинств, проживающих на территории нашего государства. В состав Общества входят 16 ведущих украинских конфессий православного, католического и протестантского вероисповедания, а также Отделение религиеведения Института философии им. Г. Сковороды НАН Украины. Общество - полноправный член всемирной организации Объединенных Библейских Обществ.