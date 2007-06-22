У Ющенко есть ощущение, что он может больше

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что в Украине с 2008 года необходимо существенно пересмотреть социальные стандарты в сторону увеличения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на презентации своих социальных инициатив в Острожской академии в Ривненской области.

„Мы живем в мире, который формируется из потребностей людей”, - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что каждый человек хочет жить лучше.

По его словам, последние семь лет экономика страны находится в состоянии подъема и, в частности, сегодня уровень ВВП составляет 8%. Президент Украины подчеркнул, что необходимо использовать такое состояние экономики для улучшения жизни людей.

Он раскритиковал существующие социальные стандарты в нашей стране, сославшись на данные международной статистики. „Разве кого-то удовлетворяет, что по индексу ООН развития человеческого потенциала, Украина занимает 77 место, например поляки занимают 7 место, когда мы смотрим на уровень заработной платы на европейской карте мы находимся на третьем месте с конца, мы обогнали лишь Молдову и Албанию”, - отметил он, подчеркнув, что наша страна этого не заслуживает. „У нас есть ощущение, что мы можем больше, мы можем брать на себя больше обязательств”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Особое внимание он уделил инвалидам, детям сиротам.

Он попросил не связывать его социальные инициативы с политикой, и тем более с избирательной кампанией. Напротив, глава государства призвал все политические силы объединиться вокруг решения социальных проблем.