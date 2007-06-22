Погода на выходные

23 июня на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с, в Карпатах порывы ветра до 25 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, на юге и востоке местами 30-33°, в западных областях 21-26°. На Закарпатье: кратковременный дождь, гроза; температура ночью 14-19°, днем 22-27° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

Как сообщили УНИАН Укргидрометцентре, 24-25 июня будет переменная облачность. Кратковременные дожди (ночью 24 июня в южной части местами небольшие), грозы, в отдельных районах град, 25 июня в западных областях, а днем в западной половине без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°, 24 июня в западных областях местами 17-20°, в южной части ночью 16-21°, днем 24 июня 26-31°, 25 июня 23-28°. На Закарпатье: 24 июня кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, 25 июня без осадков, температура ночью 12-17°, днем 24 июня 21-26°, 25 июня 25-30° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

26 июня преимущественно без осадков, лишь в западных, а днем местами и в северных областях кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-15°, на юге и местами на западе страны 16-21°; днем 25-30°, на южном западе до 33°, в западных и восточных областях 22-27°. 27 июня на большей части Украины кратковременные дожди, грозы, лишь ночью в восточной половине преимущественно без осадков. Температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 19-25°; на остальной территории ночью 16-22°, днем 27-33°. На Закарпатье: кратковременный дождь, гроза (днем 27 июня местами); температура 26 июня ночью 15-20°, днем 22-28° (в горах ночью 10-15°, днем 15-20°); 27 июня ночью 10-15°, днем 19-24° (в горах ночью 6-11°, днем 12-17°).

В г. Киеве и области 23 июня будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°; по области ночью 12-17°, днем 24-29°.

24-25 июня ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди (ночью 25 июня небольшие), грозы, в отдельных районах град, днем 25 июня без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

26 июня ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, 27 июня кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°, днем 26 июня 25-30°, 27 июня 20-25°.