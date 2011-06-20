В Нафтогазе уверяют, что $150 миллионов заплатили за безопасность

Разработка Черноморского шельфа нуждается в особенных условиях, в частности, соблюдении самых жестких требований безопасности, поэтому при закупке новой буровой техники этому вопросу уделяется особое внимание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН в интервью «5 каналу».

«Вопросы безопасности выписаны буквально на каждой странице технической документации для новой буровой установки и дополнительного оборудования для нее. Наше главное задание при разработке этой документации – оградить себя от повторения той трагедии, которая произошла в Мексиканском заливе», - подчеркнул он.

При этом он добавил, что «стоимость этой установки - 250 млн. долларов. Мы заплатили, в соответствии с условиями контракта, 80% – 202 млн. долл. Подтверждение есть. Вот - оплата всех счетов. А вот то, что распространяется на все другие 150 млн. долл. дополнительного оборудования, дополнительных условий, все то, чтобы оградить на десятки лет в дальнейшем работу этой буровой установки», - отметил В.ЧУПРУН, демонстрируя пакет документации.

В.ЧУПРУН также продемонстрировал в эфире телеканала тендерную документацию на саму буровую установку, приобретенную недавно в Сингапуре, дополнительное оборудование для нее и банковские документы об оплате 80% базовой стоимости установки.

«Условия таковы, что кроме этой буровой установки мы еще заказываем оборудование, которое понадобится нам в дальнейшем на следующих буровых установках, - второй, третьей, десятой. Сюда входят и вертолетная техника, и перевозка, и так далее. Но цена базовой установки - 250 млн. долл. Ее можно проверить. Здесь поставлены сотни печатей, сотни подписей. Она прошла аудит во всех инстанциях. В настоящий момент она проходит аудит во всех компетентных органах. Мы - открыты. Наша компания является публичной. Мы не имеем права ни влево, ни вправо сделать, особенно, что касается финансовых вопросов», - отметил В.ЧУПРУН.

Напомним, что 27 мая в статье под названием «Вышка для Бойко» в газете «Зеркало недели. Украина» высказывалось предположение, что компания «Черноморнефтегаз» купила сингапурскую буровую установку по завышенной на 150 млн. долл. цене через британскую фирму, победившую в тендере. При цене установки у первого продавца в 248,5 млн. долл. «Черноморнефтегазу» она обошлась в 400 млн. долл.

После чего министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО назвал заказным материал о закупке «Черноморнефтегазом» самоподъемной плавучей буровой установки по завышенной цене и попросил СБУ выяснить, кто может быть его заказчиком.

Как сообщалось, в апреле 2011 года Ю.БОЙКО прогнозировал, что уже в конце текущего года на Субботинское месторождение должна быть доставлена современная буровая платформа, которую «Нафтогаз Украины» закупил в Сингапуре.