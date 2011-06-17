У самолета «Тегеран - Киев» отказал один из двигателей

В Крыму совершил аварийную посадку самолет MD-83, выполнявший рейс по маршруту «Тегеран (Иран) - Киев».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По их данным, сегодня, 17 июня, в 06.50 поступило сообщение об отказе одного из двигателей на этом самолете.

Самолет находился в районе ответственности южного регионального координационного центра по авиационному поиску и спасению Министерства чрезвычайных ситуаций.

О происшествии были оповещены все аварийно-спасательные службы Симферополя, дежурный экипаж вертолета МЧС Ми-8 был приведен в готовность № 1.

В 07.04 экипаж совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя.

Жертв и пострадавших нет. На борту самолета находились 74 пассажира и 7 членов экипажа.

Самолет принадлежит авиакомпании UM Air ("Украинско-Средиземноморские авиалинии").