У Ющенко нет ощущения, что Украину оценят позитивно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что сегодня нельзя быть уверенным в положительном отчете рабочей группы Всемирной торговой организации (ВТО) по Украине. Об этом он заявил сегодня журналистам в Брюсселе после завершения саммита Европейской народной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Президента, «с одной стороны, Украина все сделала из важных вещей, которые нужно было сделать в принятии изменений в законодательство, но сказать, что есть такое полное ощущение, что мы уже в руках держим положительный отчет, я бы еще этого не сказал».

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что осталось подождать месяц-полтора до завершения работы группы.

Президент Украины отметил особую возможность для Украины завершения переговоров о вступлении в ВТО, в том числе для того, чтобы провести продуктивные переговоры с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня в рамках переговорного процесса осталось решить только технические вопросы.

Справка УНИАН. Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО, кроме Киргизстана (подписание планируется в ближайшее время), подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.

Украина пытается вступить в ВТО с 1993 года.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО прогнозирует, что Украина приобретет формальное членство во Всемирной торговой организации до ноября текущего года.