Крым представил четыре дворца для выбора главного чуда

Крым представил четыре объекта из 138 заявленных по Украине для участия в акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы», инициатором которой является заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Номинантами от автономии стали дворец Александра III, Ливадийский, Воронцовский и Бахчисарайский дворцы.

Финалисты акции будут определены по результатам презентаций и опросов 100 экспертов в области туризма, архитектуры, истории и культуры и объявлены до 24 августа.

В их число войдут 7 лучших замков, 7 крепостей, 7 дворцов Украины, а также 7 объектов, требующих неотложной помощи от государства и инвесторов.

После подведения итогов 1-го этапа акции (отбора 21 финалиста) начнется Интернет-голосование в открытом режиме на сайте 7chudes.in.ua

Победители будут определены путем экспертного и интернет-голосования (50/50). Церемония награждения намечена на 1 декабря в Киеве.