Америка намекает, что Янукович второй раз наступает на грабли

Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР рекомендует украинской власти при решении вопросов на рынке зерна пользоваться рыночными методами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос об отношении США к введению Украиной с 1 июля ограничений на экспорт зерна.

«Наша рекомендация – использовать рыночные методы», - сказал У.ТЕЙЛОР.

Посол также отметил, что пока не планируется делать заявления по этому поводу нескольких послов, как это было раньше, когда Украина вводила ограничение на экспорт зерна.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров с 1 июля ограничивает реализацию зерна на экспорт. По словам министра аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА, запрет на экспорт зерна будет касаться урожая 2006 и 2007 годов.

Согласно постановлению правительства от 20 июня, ограничение экспорта зерна будет действовать до 1 октября 2007 года в объеме 3 тыс. тонн на каждую сельхозкультуру – пшеницу, смеси из пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи.