Ехануров возвращается в Днепропетровск

Распорядился Кириленко

Предвыборный штаб политической партии „Народный союз „Наша Украина” на досрочных парламентских выборах в Днепропетровской области возглавит экс-губернатор Юрий ЕХАНУРОВ. Об этом УНИАН сообщил руководитель областной организации партии „НСНУ” Виктор ГНОЕВОЙ. По его словам Ю.ЕХАНУРОВ назначен руководителем предвыборного штаба 20 июня согласно распоряжению лидера партии „Народный союз „Наша Украина” Вячеслава КИРИЛЕНКО. Ю.ЕХАНУРОВ занимал должность председателя Днепропетровской облгосадминистрации с апреля по сентябрь 2005 года.

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