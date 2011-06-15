20 налоговиков 6 часов «трясли» львовский ломбард

Учредитель и сотрудники львовского «ХН-Лобмарда» обвиняют налоговую в незаконном обыске и вымогательстве.

В комментарии УНИАН учредитель «ХН-Ломбард» Юрий СМАЛЬ рассказал, что работа ломбарда парализована уже две недели. По его словам, «двадцать налоговиков, явившихся 27 мая 2011 года в офис с судебным постановлением на осмотр, провели полноценный обыск. Процедура длилась более 6 часов. Директор ломбарда, Наталья КОЖЕЛЕЦКАЯ, доведена до гипертонического криза унизительной процедурой личного досмотра в присутствии 20 налоговиков-мужчин. В ломбарде выбиты двери, вывезен 250-килограммовый сейф».

По словам Ю.СМАЛЯ, после «осмотра», проведенного налоговой милицией в офисе фирмы (г.Львов, ул. Шолом-Алейхема, 13), из помещения исчезла вся документация, в т.ч. личные документы сотрудников, офисная техника, в частности видеорегистратор, и сейф с залоговым имуществом клиентов.

«Расчет был очень простой: налететь, затоптать, испугать, - считает учредитель «ХН-Ломбард». – Я находился в другом городе, приехал во Львов на следующий день и связался с сотрудником налоговой милиции. Объяснить причину обыска он отказался. Документально, по закону, оформить изъятие материальных ценностей – тоже. Предложил «решать все вопросы» с доверенным адвокатом, который озвучил мне цену – 10 тысяч долларов США. Потом цифра выросла в три раза. А теперь – уже до 50 тыс. долларов».

Учредитель и сотрудники ломбарда называют случившееся разбойным нападением и вымогательством. Они утверждают, что у налоговой милиции не было достаточных законных оснований для таких действий и морального права – для такого поведения. В постановлении райсуда, которое им предъявили, не сказано слова ни об обыске, ни об изъятии материальных ценностей и документов, а проходил «осмотр» с грубейшими нарушениями закона, - утверждают пострадавшие от налоговой предприниматели.

По словам Ю.СМАЛЯ, формальным основанием для такой «проверки» стал тот факт, что предприятие зарегистрировано в другой области – Сумской. «Инициаторы «дела», чтобы получить судебное постановление, ввели суд в заблуждение, - утверждает учредитель предприятия, - указав, что фирма не имеет всех необходимых разрешительных документов и лицензий, а сотрудники не оформлены так, как этого требует закон. Все это неправда, и мы располагаем соответствующими документами», - заявляет Ю.СМАЛЬ.

С его точки зрения, на самом деле налоговиков не интересовало, законно ли работает ломбард, есть ли у него лицензия и платит ли предприятие налоги. «Они откровенно, издевательски подчеркивали беспомощность и бессилие сотрудников, запертых в помещении, и собственную вседозволенность. Не скрывали, что их целью является заработать, а не поработать», - говорит учредитель предприятия.

В результате пострадал не только ломбард. В сейфе, который выворотили из пола и увезли сотрудники налоговой, находилось все материальные ценности, оставленные ломбарду в залог его клиентами. Точная сумма ущерба неизвестна, так как вместе с сейфом исчезли и учетные документы, и компьютеры.

С жалобой на незаконные действия налоговой милиции предприниматели обратились к Президенту Украины и в прокуратуру – Львовскую областную и Генеральную, а также – в суд. Жалобу поддержали 60 возмущенных клиентов, которые считают свое имущество попросту украденным.

По этим жалобам прокуратура Львовской области проводит проверку.

После начала проверки, по информации Ю.СМАЛЯ, налоговая пыталась «задним числом» возбудить дело против его фирмы, чтобы оправдать радикальные действия своих сотрудников, но не нашла для этого достаточных оснований.