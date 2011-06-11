В Крыму объявили штормовое предупреждение

Крымское Управление Министерства по чрезвычайным ситуациям объявило на 11-13 июня штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погоды и просит жителей полуострова и туристов воздержаться от походов в горы и выходов в море.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквальный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, подъем уровня воды в реках на 0,5-1 метр», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят крымчан и отдыхающих по возможности не пользоваться телефонной связью и электроприборами во время грозы.

МЧС рекомендует также избегать возвышенностей и открытой местности, не находиться возле металлических конструкций и под отдельно стоящими деревьями.